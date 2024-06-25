Арестович рассказал, почему не воюет: «Меня убьют…» ВИДЕО
Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ответил на вопрос, почему он не записался в ряды Вооруженных сил.
«Меня американцы не пускают. (Если пойду воевать), меня убьют на войне свои», - заявил Арестович.
4 сентября прошлого года Арестович выехал в Польшу через пункт пропуска Краковец - Корчева, после чего не вернулся на родину. В Главном управлении разведки Украины назвали эту информацию фейком, отметив, что ведомство не выдавало какие-либо документы для выезда экс-советника Офиса украинского президента за границу.
June 26, 2024