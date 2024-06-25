Захарова: «Франция могла миллион раз урегулировать карабахский конфликт»

Париж «руководствуется не интересами Армении, не интересами ее народа, а стремится использовать Ереван в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что у Франции была возможность посодействовать урегулированию конфликта между Баку и Ереваном: «У Франции было миллион возможностей урегулировать конфликт, одна из них - это минские договоренности. Потом мы узнали, что это была лишь ширма».