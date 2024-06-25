Россия грозит Южной Корее «необратимыми последствиями»

Россия «предостерегает» Южную Корею от передачи оружия Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Хотели бы предостеречь Республику Корею от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений», - сказала она.

Захарова добавила, что «Россия не станет безучастно наблюдать за тем, как южнокорейское вооружение и военная техника передаются Украине для нанесения ударов по российской территории и убийства мирных жителей». Она посоветовала властям республики «освободиться от зависимости от США, перестать быть американским вассалом и реалистично оценить обстановку на Корейском полуострове».

20 июня представитель Офиса президента Южной Кореи Чан Хо Джина сообщил о планах республики пересмотреть вопрос о прямых поставках вооружений Украине. Он отметил, что любое сотрудничество, которое помогает КНДР наращивать военную мощь, является нарушением резолюций Совбеза ООН.

Правительство Южной Кореи сделало это заявление на фоне визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. 19 июня он и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно ст. 4, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств, то другое должно оказать военную и другую помощь.