Указ Зеленского об английском языке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о функционировании английского языка в стране, сообщает сайт Верховной Рады.

Законопроект о функционировании английского языка президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду чуть менее года назад. Парламент принял инициативу главы государства во втором чтении только 4 июня этого года.

Документом предлагается, чтобы английский язык получил статус одного из языков международного общения в Украине. Также, согласно закону, теперь в Украине чиновники, военнослужащие офицерского состава, которые служат по контракту, полицейские среднего и высшего состава и не только должны будут знать английский язык.