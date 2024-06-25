В России в закрытом режиме судят американского журналиста

Эван Гершкович был задержан ФСБ в марте 2023 года в Екатеринбурге и стал первым с 1986 года иностранным репортером, задержанным в России по обвинению в шпионаже. Все время с момента задержания он провел в московском СИЗО «Лефортово».

В Екатеринбурге в закрытом режиме начался судебный процесс по делу журналиста Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Процесс проходит в Свердловском областном суде. Об этом информирует сегодня Euronews.

В Екатеринбурге Гершкович находился в командировке по заданию редакции WSJ.

Прокуратура РФ утверждает, что Гершкович «по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники с соблюдением тщательных мер конспирации». В ФСБ заявили, журналист был задержан якобы «при попытке получения секретных сведений». Обвинение не предоставило доказательств.

Эван Гершкович вину не признает. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Работодатель и правительство США отвергли все обвинения, назвав этот уголовный процесс незаконным. Соединенные Штаты считают Гершковича «неправомерно задержанным», то есть рассматривают его как политического заложника.

Россия не исключает обмена пленными с участием Гершковича, но заявляет, что это невозможно до вынесения приговора по его делу.

Следующее слушание по делу назначено на 13 августа. Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.