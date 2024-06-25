Растут нефтегазовые доходы России

Доходы России от продажи нефти и газа в июне вырастут более чем на 50% в годовом исчислении до $9,4 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Эти доходы являются важнейшим источником валюты для РФ.

Война в Украине побудила Запад ввести многочисленные санкции, направленные на ограничение российских нефтегазовых доходов. Но Россия смогла перенаправить экспорт нефти из Европы в Индию и Китай, обеспечив крайне необходимые финансовые потоки для своего бюджета.

Прогнозируемые июньские доходы России от продажи нефти и газа составят 814 миллиардов рублей (9,4 миллиарда долларов), по сравнению с 794 миллиардами рублей в мае и 529 миллиардами рублей в июне 2023 года, об этом свидетельствуют расчеты Reuters.