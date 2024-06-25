Хуситы бьют новыми ракетами

Йеменские хуситы совершили атаку на судно, которое находилось гораздо дальше от мест, где они совершили почти все их предыдущие нападения в Аденском заливе. Об этом сообщает Морская торговая организация Великобритании.

Речь идет о нападении, которое произошло в понедельник утром, примерно в 450 километрах к юго-востоку от города Ништун, расположенного у границы с Оманом.

На корабле были слышны взрывы, но, как сообщается, никто из членов экипажа не пострадал.

Военный представитель хуситов сообщил в предварительно записанном заявлении, что движение взяло на себя ответственность за эту атаку. Не вдаваясь в детали, он заявил, что атака была осуществлена с помощью новой баллистической ракеты.