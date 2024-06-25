Флешмоб, посвященный Дню Вооруженных сил видео
Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал флешмоб «Железный кулак – символ нашего единства», посвященный 26 июня – Дню Вооруженных сил, сообщили в Госкомитете.
Во флешмобе приняли участие семьи, временно поселившиеся в жилом комплексе «Гобу Парк», построенном для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку, а также представители различных профессий.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!