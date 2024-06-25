На Шахназарова завели дело
Генеральная прокуратура Украины сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении известного российского режиссера, главы киностудии «Мосфильм» Карена Шахназарова из-за его высказываний в поддержку войны России против Украины. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.
Отмечается, что Шахназаров в различных интервью неоднократно оправдывал действия РФ в Украине.
«По данным следствия, подозреваемый как публичное лицо и представитель «культурной ячейки России», пользуясь популярностью и авторитетом в медиа, а также возможностью формировать общественное мнение, систематически высказывал свою позицию в поддержку России», – говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.