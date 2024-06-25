Новые санкции против Беларуси

«Этот [санкционный] пакет усилит наши меры в ответ на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций», — говорится в сообщении.

В отдельном заявлении Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС, отмечается, что новые ограничения «закрывают самую большую лазейку в санкционном режиме», передает Reuters.

По словам одного из европейских дипломатов, санкции касаются товаров двойного назначения, в том числе чипов, используемых в бытовых приборах, а также передовых технологий и военной продукции.

Deutsche Welle отмечает, что вопрос о новых санкциях против Беларуси был срочно вынесен на повестку дня, так как это заседание постпредов под руководством Бельгии — последнее. С 1 июля Евросоюз по ротации возглавит Венгрия. «За последние месяцы стало очевидно, что основной обход санкций [против России] происходит через Беларусь. Когда мы вели переговоры по 14 пакету, мы сосредоточились только на России, но остается лазейка, которую необходимо закрыть», — отметил дипломатический источник DW в Брюсселе.

24 июня Евросоюз утвердил новый, четырнадцатый, пакет санкций в отношении России из-за войны в Украине. Санкции затрагивают 116 человек и компаний, а также вводятся на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. ЕС продолжит закупать СПГ из России, но запретит его реэкспорт. Также ЕС ввел ограничения в отношении «теневого» российского флота, под санкции попали 27 судов. Им запретили входить в европейские порты, компаниям ЕС запретили оказывать им услуги.