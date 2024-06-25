Поножовщина в Гяндже: женщина убита, двое ранены

В Главное управление полиции города Гянджа поступила информация об убийстве с нанесением множественных телесных повреждений Ильхамы Гусейновой, 1979 года рождения, а также ранении режущим инструментом Акифа Агаларова, 1999 года рождения. Об этом сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

Подозреваемый в совершении преступления Махир Гулиев, 1959 года рождения, также нанес себе ранения. По предварительной версии, инцидент произошел на почве ревности.

Ведется расследование.