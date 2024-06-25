Вучич не видит скорого окончания войны в Украине
Завершение войны в Украине пока невозможно, несмотря на предложенную Китаем инициативу. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич.
«Я не вижу варианта, при котором прекратилась бы война в Украине. Я видел китайскую инициативу, она хороша, действительно хороша, и я приветствую эту инициативу из шести пунктов. Думаю, что уже свыше 100 стран поддержали ее, что крайне важно, так как речь в ней идет о немедленном прекращении огня. Только когда будет прекращен огонь и перестанут гибнуть люди, должны начаться переговоры, но я не вижу варианта, чтобы это произошло», - отметил Вучич.