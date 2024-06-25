Франция опасна для Асада

Парижский апелляционный суд оставил в силе ордер на арест президента Сирии Башара Асада, отклонив жалобу прокуратуры, которая указывала, что как глава государства он обладает иммунитетом от уголовного преследования в национальных судах других стран. Об этом информирует BBC.

Следственные судьи выдали ордер на арест Асада в ноябре 2023 года по требованию группы неправительственных организаций. Ему вменяются в вину две химические атаки на город Дума и Восточную Гуту в августе 2013 года. Жертвами второй атаки, по данным американской разведки, стали более тысячи человек.

Во Франции это дело расследуется на основании принципа универсальной юрисдикции, позволяющей преследовать за преступления против человечности в судах любой страны, а не только там, где они совершены.

Однако позже Национальная антитеррористическая прокуратура оспорила правомочность ордера, указывая, что Асад как глава государства может быть арестован только по ордеру международных судов, таких как Международный уголовный суд в Гааге, но не по национальному ордеру.