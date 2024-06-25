Новый санкционный режим Евросоюза

Страны Евросоюза стремятся создать новый режим санкций для противодействия гибридным атакам, таким как саботаж, кибератаки и кампании дезинформации, согласно документу, подготовленному к заседанию Совета ЕС, запланированному на четверг и пятницу.

«Совет решительно осуждает все виды гибридной деятельности... включая запугивание, саботаж, манипулирование информацией за рубежом и вмешательство в дела (стран ЕС), дезинформацию, злонамеренную кибердеятельность и использование мигрантов третьими странами. В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Европейский совет повторяет свой призыв к продолжению работы Совета по установлению нового режима санкций», — говорится в документе.