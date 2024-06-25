«Испортил праздник»: мэр Парижа раскритиковала Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон «испортил праздник» французам тем, что распустил Национальное собрание (нижнюю палату парламента) в преддверии летних Олимпийских игр 2024 в Париже, заявила мэр французской столицы Анн Идальго.

«Я тяжело пережила объявление о роспуске [парламента] прямо перед Играми. Я была уверена, что это произойдет позже. Таким плохим отношением к французам президент портит праздник. Это очень серьезно», - сказала мэр в интервью газете Ouest-France.

По словам Идальго, к проведению Олимпиады «все готово» и «все находится под контролем». «Такое мероприятие, как это, очевидно, представляет риски, но службы всех стран эффективно сотрудничают [для обеспечения безопасности на Играх]», - добавила мэр Парижа.

9 июня президент Франции принял решение распустить Национальное собрание после поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Первый тур досрочных выборов в Национальное собрание состоится 30 июня, второй - 7 июля.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.