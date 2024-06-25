Джавад Шабири, автор haqqin.az, Тегеран 20:10

На днях израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что интенсивные бои в Рафиахе почти закончились, следующий этап — битва с «Хезболлой». К сожалению, это уже из области «одного из сценариев» переходит в сферу «наиболее реального сценария». И речь, конечно же, о намерении Израиля вступить в военный конфликт с «Хезболлой», на чем настаивает израильский премьер и ультра-ястребы в его правительстве.

Хорошая новость заключается в том, что даже если Израиль и сцепится с «Хезболлой» - никакого масштабного конфликта на Ближнем Востоке даже и близко не будет, все останется в рамках местечкового мордобоя. Не тот у него калибр. Но на этом все хорошие новости для еврейского государства и заканчиваются. За 8 месяцев войны Израиль не смог уничтожить ХАМАС в крошечном районе - секторе Газа. «Хезболла» многократно сильнее, ее подземные укрепления, целые города, превосходят сети тоннелей ХАМАС, да и природные условия территорий Ливана, которые она контролирует, - невысокие горы, покрытые лесами, - идеальны для партизанской асимметричной войны, которые сделают уязвимыми израильские бронетанковые и логистические колонны. К тому же, у «Хезболлы» замечательная логистика, которая позволит ей беспрепятственно и масштабно получать боеприпасы и топливо, а также пополнение личного состава. В составе которого будут и афганская бригада КСИР – «Фатимиюн», и сирийские «добровольцы», и иракские ополченцы, и иранские коммандос.

Кстати, не совсем понятна конечная цель военной операции ЦАХАЛ в Ливане. Израильская армия вытеснит боевиков за реку Литани, чтобы они потом вернулись, как только израильская армия уйдет? Или израильские войска там останутся и будут нести потери от ударов партизан? Обе войны, которые Израиль вел против «Хезболлы» в 1982-2000 и 2006 годах, оказались для него неудачными. Раз за разом еврейское государство, будем говорить открыто, терпело поражение в попытках уничтожить военную и гражданскую инфраструктуру «Хезболлы». Это оказывалось для него недостижимой целью и, понеся потери от ударов партизан «Хезболлы», Израиль возвращался домой, ничего не добившись. Сейчас ситуация еще сложнее, а «Хезболла» накопила сил и «подкожного жира» настолько, что даже если Израиль оккупирует «зону безопасности» на юге Ливана, как это было в период с 1985 по 2000 годы, ракеты «Хезболлы» и поддержка, которую оказывает ей Иран, сведут это тактическое достижение на нет.

А вот Северный Израиль и большая часть центральной части Израиля будут опустошены. И пусть большая часть Ливана так же станет выжженной землей – вот только кому от этого станет легче, и в чем будет заключаться стратегический выигрыш еврейского государства? Иными словами, в войне против «Хезболлы» у Израиля нет четких ни политических, ни военных целей. А такая война по определению не имеет смысла, поскольку не будет решающей. Сама идея о том, что Израиль может разработать, спланировать и осуществить ограниченную операцию, которая заставит «Хезболлу» пересмотреть свою политику, отступить и тем самым восстановить сдерживание - опасно обманчива. Израильскому руководству стоило бы посмотреть на российскую войну в Украине – и сделать ряд важных для себя выводов в военно-политическом плане. Без сомнения, ЦАХАЛ может нанести «Хезболле» тяжелые потери, что вынудит эту организацию вести себя осторожнее — именно это случилось после Второй ливанской войны 2006 года – но вот как долго это продлится? И главное – сумеют ли Израиль и его армия оправиться от потерь, понесенных в этой операции? А то, что «Хезболла» потратит это время на подготовку к реваншу – тут и сомневаться не приходится.