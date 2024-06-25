Не по Сеньке «Хезболла» третья мировая
На днях израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что интенсивные бои в Рафиахе почти закончились, следующий этап — битва с «Хезболлой».
К сожалению, это уже из области «одного из сценариев» переходит в сферу «наиболее реального сценария». И речь, конечно же, о намерении Израиля вступить в военный конфликт с «Хезболлой», на чем настаивает израильский премьер и ультра-ястребы в его правительстве.
Хорошая новость заключается в том, что даже если Израиль и сцепится с «Хезболлой» - никакого масштабного конфликта на Ближнем Востоке даже и близко не будет, все останется в рамках местечкового мордобоя. Не тот у него калибр. Но на этом все хорошие новости для еврейского государства и заканчиваются.
За 8 месяцев войны Израиль не смог уничтожить ХАМАС в крошечном районе - секторе Газа. «Хезболла» многократно сильнее, ее подземные укрепления, целые города, превосходят сети тоннелей ХАМАС, да и природные условия территорий Ливана, которые она контролирует, - невысокие горы, покрытые лесами, - идеальны для партизанской асимметричной войны, которые сделают уязвимыми израильские бронетанковые и логистические колонны.
К тому же, у «Хезболлы» замечательная логистика, которая позволит ей беспрепятственно и масштабно получать боеприпасы и топливо, а также пополнение личного состава. В составе которого будут и афганская бригада КСИР – «Фатимиюн», и сирийские «добровольцы», и иракские ополченцы, и иранские коммандос.
Кстати, не совсем понятна конечная цель военной операции ЦАХАЛ в Ливане. Израильская армия вытеснит боевиков за реку Литани, чтобы они потом вернулись, как только израильская армия уйдет? Или израильские войска там останутся и будут нести потери от ударов партизан?
Обе войны, которые Израиль вел против «Хезболлы» в 1982-2000 и 2006 годах, оказались для него неудачными. Раз за разом еврейское государство, будем говорить открыто, терпело поражение в попытках уничтожить военную и гражданскую инфраструктуру «Хезболлы». Это оказывалось для него недостижимой целью и, понеся потери от ударов партизан «Хезболлы», Израиль возвращался домой, ничего не добившись.
Сейчас ситуация еще сложнее, а «Хезболла» накопила сил и «подкожного жира» настолько, что даже если Израиль оккупирует «зону безопасности» на юге Ливана, как это было в период с 1985 по 2000 годы, ракеты «Хезболлы» и поддержка, которую оказывает ей Иран, сведут это тактическое достижение на нет.
А вот Северный Израиль и большая часть центральной части Израиля будут опустошены. И пусть большая часть Ливана так же станет выжженной землей – вот только кому от этого станет легче, и в чем будет заключаться стратегический выигрыш еврейского государства?
Иными словами, в войне против «Хезболлы» у Израиля нет четких ни политических, ни военных целей. А такая война по определению не имеет смысла, поскольку не будет решающей. Сама идея о том, что Израиль может разработать, спланировать и осуществить ограниченную операцию, которая заставит «Хезболлу» пересмотреть свою политику, отступить и тем самым восстановить сдерживание - опасно обманчива. Израильскому руководству стоило бы посмотреть на российскую войну в Украине – и сделать ряд важных для себя выводов в военно-политическом плане.
Без сомнения, ЦАХАЛ может нанести «Хезболле» тяжелые потери, что вынудит эту организацию вести себя осторожнее — именно это случилось после Второй ливанской войны 2006 года – но вот как долго это продлится? И главное – сумеют ли Израиль и его армия оправиться от потерь, понесенных в этой операции? А то, что «Хезболла» потратит это время на подготовку к реваншу – тут и сомневаться не приходится.
Сторонники войны в Ливане против «Хезболлы» утверждают, что Иран в нее не вмешается – дескать, напомнить, чем закончилась хваленая иранская атака, которой так всех пугали? – тоже аргумент так себе. «Хезболла» - главный и самый мощный региональный союзник Ирана. Да ему и нет смысла вмешиваться напрямую, прокси в регионе у него достаточно.
Другими словами, в вопросах планирования войны против «Хезболлы» у израильского руководства полностью отключился принцип Ipcha mistabra [здесь произносится как в слове «хумус»], что приблизительно переводится как «Адвокат дьявола». И который после 1973 года, после войны Йом-Кипур, был принят израильской разведкой как обязательный принцип информировать и представлять лицам, принимающим решения, оценки разведки с противоположными возможностями.
В итоге, общепринятое в израильских элитах мнение о неизбежности войны между Израилем и «Хезболлой» о том, как именно она будет происходить, и навязчивых предчувствий, усугубляемых потенциально ошибочными оценками эскалации, военного потенциала и политических целей сторон - является серьезным просчетом уже на стадии планирования.
Война Израиля с «Хезболлой» является в перспективе неизбежной. Но в данный момент, и по концепции, и по целеполаганию – она представляет собой сущую авантюру. Которая, возможно, и даст какой-то тактический успех Израилю – но вполне может обернуться для него «пирровой победой», от которого он если и оправится – то с огромным трудом, масштабными экономическими потерями и огромными политическими издержками.