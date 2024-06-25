В Дагестане арестовали братьев участников теракта

Советский и Кировский районные суды отправили под арест шестерых сыновей Омарова на срок от 2 до 13 дней по обвинениям в мелком хулиганстве. По той же статье 25 июня арестовали их отца. Из постановления суда следовало, что причиной стала нецензурная лексика.

Телеграм-каналы также публикуют видео с пятью мужчинами, которые представляются как «семья Омаровых». «Мы всегда были против экстремизма и терроризма. Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат», — говорит один из мужчин.

Среди участников нападения на церкви, синагоги и полицейских в Дербенте и Махачкале 23 июня были двое сыновей Омарова — Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. В результате теракта и столкновений боевиков с правоохранителями в Дагестане погиб 21 человек, из них 16 — сотрудники МВД. Пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов. В ходе контртеррористической операции были ликвидированы пять боевиков. Следственный комитет возбудил дело о теракте.