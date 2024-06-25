Эрдоган доволен Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР), коснулся признания Арменией государства Палестина. Об этом пишут турецкие СМИ.

Эрдоган в частности сказал: «Мы хотим, чтобы проявленная по совести позиция Норвегии, Ирландии и Словении послужила примером для всей Европы. Мы выражаем удовлетворение решением Армении под руководством уважаемого премьер-министра Пашиняна признать государство Палестина».

18 июня между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся телефонный разговор, они обсудили последние события в регионе и международную повестку дня.