В России пассажирский поезд сошел с рельсов: много пострадавших

Более 70 человек получили травмы в результате схода с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск на перегоне Инта-1 - Угольный в Республике Коми, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что пять человек получили тяжелые травмы. Пассажиров планируют отвезти на двух восстановительных поездах, которые сейчас едут к месту аварии.

«Предварительной причиной происшествия с поездом №511 Воркута – Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков. По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет», - сообщает пресс-служба РЖД.