Турция призывает к переговорам по Украине

Войну России и Украины нужно урегулировать путем переговоров, средства дипломатии нельзя отодвигать на второй план, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в Варшаве по итогам переговоров с коллегами из Польши и Румынии.

«Мы выступаем за то, чтобы во всех конфликтах и войнах приоритет отдавался переговорам. Вариант дипломатии не должен быть отодвинут на второй план в Украине», - отметил Фидан.

По его словам, Турция строго следует положениям Конвенции Монтрё, регулирующей правила судоходства в зоне проливов, что играет важную роль в снижении напряженности в бассейне Черного моря.

Фидан отметил, что свой вклад в обеспечение безопасности в Черном море внесет противоминная военно-морская группа Турции, Румынии и Болгарии.