В Баку на улице стрельба обновлено 22:05
В среду, 26 июня, в полицию поступила информация об убийстве в Баку из огнестрельного оружия Турала Кямиль оглу Косаева, 2000 года рождения, говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Согласно сообщению, подозреваемый в совершении преступления Исмаил Ибрагим оглу Аллахвердиев, 2005 года рождения, задержан сотрудниками полиции.
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В Баку перед торговым центром «Метропарк» произошло убийство.
Молодой человек был застрелен посреди улицы. Подозреваемый в преступлении задержан.