Путин созвонился с и.о. президента Ирана
Президент Российской Федерации Владимир Путин созвонился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбаром. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждены вопросы дальнейшего взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях», - говорится в сообщении.
Путин выразил уверенность, что российско-иранские отношения будут развиваться. Президент России также пожелал народу Ирана успешного проведения предстоящих президентских выборов, подчеркнув уверенность, что российско-иранские дружественные отношения и далее будут развиваться по нарастающей.