Путин созвонился с и.о. президента Ирана

Президент Российской Федерации Владимир Путин созвонился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбаром. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы дальнейшего взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях», - говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность, что российско-иранские отношения будут развиваться. Президент России также пожелал народу Ирана успешного проведения предстоящих президентских выборов, подчеркнув уверенность, что российско-иранские дружественные отношения и далее будут развиваться по нарастающей.