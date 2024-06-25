Евро-2024: Украина вылетела, Румыния, Бельгия и Словакия вышли в плей-офф

Украине нужно было обыгрывать Бельгию, но сделать это не удалось – 0:0.

Сборные Словакии и Румынии ожидаемо сыграли вничью. Счет в матче 1:1, который вывел в 1/8 финала обе команды.

На чемпионате Европы по футболу в Германии завершились матчи в группе «Е».

В итоге у всех команд по 4 очка, но благодаря разнице забитых и пропущенных Румыния, Бельгия и Словакия идут дальше, а Украина заняла 4-е место и выбыла из борьбы.

Турнирное положение

1.Румыния – 4 очка, разница мячей 4-3 (3 матча)

2.Бельгия – 4, 2-1 (3)

3.Словакия – 4, 3-3 (3)

4.Украина – 4, 2-4 (3).

Румыния как победитель группы сыграет с одной из третьих команд. Бельгия сыграет с Францией, а соперник Словакии пока также неизвестен.