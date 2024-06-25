Евро-2024: Украина вылетела, Румыния, Бельгия и Словакия вышли в плей-офф
На чемпионате Европы по футболу в Германии завершились матчи в группе «Е».
Сборные Словакии и Румынии ожидаемо сыграли вничью. Счет в матче 1:1, который вывел в 1/8 финала обе команды.
Украине нужно было обыгрывать Бельгию, но сделать это не удалось – 0:0.
В итоге у всех команд по 4 очка, но благодаря разнице забитых и пропущенных Румыния, Бельгия и Словакия идут дальше, а Украина заняла 4-е место и выбыла из борьбы.
Турнирное положение
1.Румыния – 4 очка, разница мячей 4-3 (3 матча)
2.Бельгия – 4, 2-1 (3)
3.Словакия – 4, 3-3 (3)
4.Украина – 4, 2-4 (3).
Румыния как победитель группы сыграет с одной из третьих команд. Бельгия сыграет с Францией, а соперник Словакии пока также неизвестен.