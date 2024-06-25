Сколько Азербайджан заплатил за рейсы через Армению
С 1 января по 31 мая 2024 года азербайджанские авиакомпании за полеты через воздушное пространство Армении выплатили компании «Армаэронавигация» 49 459 евро. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Армении.
Платеж был осуществлен через центральный офис организации «Евроконтроль» в соответствии с установленной процедурой.
«Евроконтроль» – Европейская организация по безопасности воздушной навигации.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!