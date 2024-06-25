Фархад Мамедов, автор haqqin.az 22:37

В Москве признают, что попытка свергнуть правительство Армении, возглавляемое Николом Пашиняном, провалилась. Из чего, впрочем, вовсе не следует, что Кремль смирился с прозападным политическим курсом армянского премьер-министра. Представители российского политического истеблишмента продолжают предупреждать Пашиняна, что для Армении «вовлечение в регион внешних игроков» без последствий не останется…

Российская газета «Известия», проанализировавшая причины провала протестного движения во главе со священником Багратом Галстаняном, пришла к выводу, что Пашинян мог удержаться у власти, благодаря трем факторам – у его противников не было адекватной политической альтернативы, в правящей команде Пашиняна не наблюдались признаки раскола, и, наконец, Запад поддержал действующего премьер-министра Армении. «Известия» напоминают, что армянская оппозиция уже две недели не проводит крупные акции и разобрала палаточный лагерь в центре Еревана. Преподобный Баграт заявил, что не планирует в ближайшее время протестных мероприятий в столице. Судя по всему, оппоненты власти перегруппировывают силы и стараются перенести акцент своей деятельности на регионы страны. «Цыплят по осени считают, - цитируют Галстаняна местные СМИ. - Мы должны пойти по деревням, заходя в каждый дом».

«После 12 июня в стране не прошло ни одной крупной акции. Галстанян призвал своих сторонников собраться 17 июня, но участников оказалось гораздо меньше, чем раньше», - констатирует политический обозреватель «Известий». Следует отметить также, что о кризисе протестного движения заговорили и главные действующие лица армянской политики. Так, Никол Пашинян в ходе заседания своей партии «Гражданский договор» сообщил, что его оппоненты проиграли потому, что армянский народ больше не хочет бороться и страдать, «а хочет просто жить». Безусловно, на затухание протестного движения повлияла возросшая жесткость полиции по сдерживанию активности протестующих, а также выдвижение против некоторых бизнесменов, открыто поддерживавших оппозицию, обвинений в экономических преступлениях.

Кроме того, свою роль сыграло закрытие ереванского офиса сепаратистов, которые организовывали участие в митингах карабахских армян. По мнению «Известий», одной из основных причин затухания движения Галстаняна стала поддержка команды Пашиняна со стороны Запада. Так, Вашингтон и Брюссель ни разу не осудили жестокие разгоны митингующих, хотя обычно реакция на такие эпизоды следует без промедлений. Более того, перед каждой массовой акцией Ереван посещали крупные американские чиновники. Так, перед митингом 26 мая в республику прилетел заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, перед волнениями 12 июня — помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен. Как утверждают представители армянской оппозиции, эти люди не только консультировали команду Пашиняна, но и санкционировали применение силы против демонстрантов. Наконец, третий момент — правящая команда сумела сохранить единство, не допустив раскол в своих рядах. Ключевыми в этом смысле стали безуспешные попытки оппозиции запустить процедуру импичмента Пашиняна.

«Оппозиция довольно слабо проработала идейную базу, - считают «Известия». - Ключевым требованием стала отставка действующих властей, но какой-то четкой, однозначной альтернативы митингующие не предложили. Так, Баграт Галстанян говорил, что делимитацию и демаркацию следовало проводить не до, а после подписания мирного договора с Азербайджаном, хотя не очень понятно, что это могло изменить. Кроме того, путаница возникала по вопросу Карабаха. Галстанян говорил, что будет добиваться возвращения региона, но при этом подчеркивал, что стремится к миру и новой войны не хочет». По мнению Николая Силаева, ведущего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, всплеск протестных настроений во многом оказался спонтанным. Оппозиция слабо подготовилась к нему, не придумала понятную альтернативу действующему политическому курсу, а также не потрудилась разработать тактику и стратегию своих действий. «Глобально армянское общество не хочет новой войны, - считает Силаев. - Люди понимают, что шансы в ней будут очень невелики. В таких условиях идея поменять власть и более жестко отстаивать свои интересы с Азербайджаном и Турцией не находит отклика».

Грант Микаэлян, старший научный сотрудник ереванского Института Кавказа, также утверждает, что лидеры протеста не продумали детальный план действий. «Протест вспыхнул очень ярко, но постепенно энтузиазм стал затухать, - констатировал Микаэлян. - Вдобавок начался сезон отпусков. Возможно, Баграт Галстанян рассчитывает просто пережить лето, а осенью начать новый этап борьбы. Но такой план кажется мне неудачным. Оппозиция много обещала, выдвигала радикальные требования, но результата не добилась. В таких условиях возродить осенью протестное движение будет сложно». В свою очередь, армянский политолог Аршалуйс Мгдесян говорит, что оппозиция толком не объяснила народу, что она будет делать в случае смены власти, как начнут решаться вопросы с Азербайджаном и Турцией, и каким будет вектор внешней политики.

«Конечно, и у власти не очень хорошо с ответами на эти вопросы, но она хотя бы декларирует однозначное стремление к миру, - говорит Мгдесян. - При этом нынешняя протестная волна показала, что на самом деле запрос на какую-то политическую альтернативу огромен. Вполне допускаю, что нас ждет период временного затишья, за которым последует новый всплеск. Триггер может быть любым, например, какие-то стычки на границе, проблемы с безопасностью или что-то еще…». Какое-то время казалось, что после сворачивания активности протестного движения в Армении риторика Москвы в отношении действующей армянской власти несколько смягчилась. Тем не менее, параллельно Ереван периодически получает от Кремля сигналы о том, что текущий вектор его внешней политики ведет страну к опасным последствиям. К примеру, вчера заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук назвал «невозможным» одновременное членство Армении в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе.

По словам Оверчука, политический вектор Еревана «все больше и больше склоняется в сторону Запада», а приход внерегиональных игроков в Армению, по словам вице-премьера, «будет иметь последствия». «Нужно также понимать, что Европейский союз и Евразийский экономический союз — это вещи несовместимые, - подчеркнул Оверчук, выступая на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». - И те выгоды, которые какая-то страна получает от близости с Россией, это тоже надо воспринимать, что это и плата, которую мы платим за свою безопасность и за стратегическую глубину. Поэтому приход каких-то внерегиональных игроков туда, конечно, будет иметь последствия».