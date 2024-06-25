Северная Корея отправит военных в Украину?

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын окажет поддержку президенту РФ Владимиру Путину, отправив в Украину инженерные подразделения армии Северной Кореи. Такое мнение высказал немецкий обозреватель Юрген Наудитт.

«Северная Корея заявила, что выступит на стороне ВС РФ. И как часть военного альянса России и КНДР Пхеньян отправит в Донецк, оккупированный Россией, инженерные группы. Это произойдет уже в следующем месяце», – написал обозреватель в соцсети X.

По мнению Наудитта, в ответ на это Запад выразит только словесный протест.

Комментируя информацию о возможной отправке северокорейских войск в Украину, в Пентагоне заявили, что «за этим определенно стоит следить».