Нидерланды вызывают посла Израиля

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла Израиля в Амстердаме Моди Эфраима, потребовав от него объяснений касательно предполагаемой слежки израильских спецслужб за сотрудниками Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила газета The Guardian.

По ее сведениям, главе израильского диппредставительства также «была выражена обеспокоенность» Амстердама в связи с информацией, которая изложена в расследовании, подготовленном The Guardian совместно с изданиями +972 Magazine и Local Call и опубликованном в конце мая.

В материале утверждалось, что агенты израильской разведслужбы «Моссад» на протяжении почти десяти лет прослушивали телефонные разговоры сотрудников МУС, просматривали их электронную почту, угрожали им, оказывали давление, проводили с ними тайные встречи с целью помешать расследованию возможных военных преступлений, совершенных на палестинских территориях. Кроме того, агенты «Моссада» якобы также предпринимали попытки опорочить репутацию прокурора МУС Фату Бенсуды, которая занимала эту должность с 2012 по 2021 год, с помощью компрометирующих материалов на ее мужа.

Прокуратура МУС проводила предварительное изучение ситуации на палестинских территориях с 16 января 2015 года. 20 декабря 2019 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что по запросу Палестины прокуратура завершила предварительное изучение и пришла к выводу, что ситуация удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования в отношении действий Израиля на палестинских территориях в 2014 году.