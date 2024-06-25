Бывший президент страны Эво Моралес обвинил генерала Хуана Хосе Суньигу в попытке организовать военный переворот, пообещав, что «мы не позволим вооруженным силам нарушать демократию и запугивать людей».

Боливийские военные в фактической столице республики Ла-Пас заняли площадь Мурильо, где находится здание правительства, сообщает El Deber.

Действующий президент Луис Арсе осудил появление военных у штаб-квартиры правительства и призвал их уважать демократию.

Издание пишет, что подразделения армии Боливии начали занимать территорию Дворца правительства в Ла-Пасе. Во двор правительственного здания въехала бронетехника.

Боливийские военные силой вторгаются во Дворец правительства в Ла-Пасе, передает телеканал Telesur. Поступают также сообщения, что они уже вошли во дворец.

Суньига был отстранен от должности во вторник после того, как заявил о готовности арестовать Моралеса.