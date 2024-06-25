Евро-2024: Турция и Грузия вышли в 1/8 финала
На чемпионате Европы по футболу в Германии завершился групповой этап.
Определились участники плей-офф от группы «F». Дебютант Евро сборная Грузии продолжает радовать своих болельщиков. Грузины неожиданно обыграли лидера группы Португалию – 2:0. С 4 очками Грузия заняла 3-е место и вышла в 1/8 финала.
2-е место у Турции, которая обыграла игравшую с 20-й минуты в меньшинстве Чехию со счетом 2:1 и набрала 6 очков. 1-е место, напомним, досрочно заняла Португалия. Единственным неудачником в этой группе оказалась Чехия.
Турнирное положение
1.Португалия – 6 очков (3 матча)
2.Турция – 6 (3)
3.Грузия – 4 (3)
4.Чехия – 1 (3).