Адем Исмаил Бакуви, политолог и общественный деятель, специально для haqqin.az 01:01

Что есть судьба нации? В формулировании концепции «поколения» родоначальник позитивизма Огюст Конт, отдававший преимущество количественным параметрам, пытался представить ее в качестве измерения исторической действительности шагами, определенными рамками 15, 25 или 30 лет, подводя под это научное обоснование именно этих интервалов, определяющих смену поколений. К этому добавлялся анализ изменения характера общества в целом под воздействием определенного количества поколений. Альтернативность концепции Конта олицетворялась в воззрениях немецкого философа Вильгельм Дильтея и его единомышленника Карла Манхейма, не регламентирующих ее сугубо количественным анализом, а выражающих необходимость определения качественных критерий.

Авторы вышеприведенной концепции исходят из того, что человеческое сознание пластично и существенно обуславливается внешними факторами, кристаллизуясь в период особенно высокой пластичности сознания членов, то есть в возрасте 15-25 лет. Хотя немецкий философ-экзистенциалист Мартин Хайдеггер выразил эти хронологические рамки единственной метафорой – «судьба»! Судьба людей того или иного периода в немалой степени позиционируется в их понимании действительности, выявляя их общие характеристики, соответствующие социодемографическим и социокультурным группам. Поколенческая трансформация сквозь ренессанс государственности Глубокое понимание «поколенческих» теорий представляется довольно актуальным для азербайджанского народа, переживающего с начала 90-х годов прошлого столетия качественно иной период развития своей новой государственности и достигшего на современном этапе высот в совершенствовании государственно-территориального комплекса, социально-экономического и духовно-нравственного, культурного развития. Наличие остро драматичных фрагментов отечественной истории скорее актуализирует необходимость восприятия азербайджанским обществом и преломления им через призму сугубо практических дел вышеописанных концепций. Ведь именно драматизм азербайджанской истории способствовал длительному блокированию преемственности поколений, их психологическому травматизму, прерыванию поколенческих созидательных традиций. Азербайджан, приобретя относительно отчетливые территориальные формы своей государственности в 1918-1920 годах, тем не менее оказывался в фокусе формационных водоворотов, что порождает своеобразное депрессивное поколение. Свойственные ему поколенческие союзы, отягощенные последствиями гражданского противостояния, репрессивными циклами, находились во власти синдрома страха и инстинкта выживания.

И лишь возникновение нового военного поколения, прошедшего ад Второй Мировой войны, встряхнуло поколенческую структуру от депрессивного состояния. Великая победа над концентрированной мировой реакцией в лице фашизма вновь создала в обществе атмосферу победоносности, способную инициировать поколения подъема. Оно породило целую плеяду личностей, прославивших Азербайджан по всему миру. Это и ученые Юсиф Мамедалиев, Муртуза Нагиев, Гасан Абдуллаев, Фируз Меликов, Мирали Кашкай, Касум Гюль; и деятели музыкального искусства Кара Караев, Ниязи, Фикрет Амиров; и множество других неординарных представителей азербайджанского народа. Однако нынешний и смело можно сказать необратимый ренессанс государственности и культуры Азербайджана, как и современное поколение, да и союз поколений, фундаментальную основу которых заложил Основатель Третьей Республики Гейдар Алиев, явился ярким воплощением в жизнь как внутренней, так и внешней политики национального лидера - президента Ильхама Алиева. Прорыв Ильхама Алиева И если теоретически отталкиваться от хайдегерровской трактовки поколенческой судьбы, то ее удачливость действительно позиционируется научно выверенной и успешно осуществляющейся президентом Ильхамом Алиевым концептуальностью как внутри, так и внешнеполитической стратегией. Именно она обеспечивает вхождение Азербайджана в систему международных экономических отношений, в частности, транснациональных топливно-энергетических проектов, укрепление Вооруженных Сил республики, их технологическую и материальную модернизацию, повышение социального благосостояния, всевозрастающую позитивность социально-экономических процессов и гармоничное развитие гуманитарной сферы в обществе.

Вначале своей президентской карьеры Ильхам Алиев принес публичную клятву азербайджанскому народу в том, что на всех территориях, на всех землях, во всех городах и селах, находящихся тогда под оккупацией, будет поднят Азербайджанский флаг. И, поднимая государственный флаг над освобожденным из-под сапога армянского оккупанта Ханкенди, заявил своему родному народу, что он достоин этой Победы и добился ее ценой своей крови и жизни! А как известно, согласно испытанной веками истиной политических провидцев - наибольшего успеха добивается тот политик, который согласует данное народу слово с конкретными делами. И это является одним из величайших качеств президента Ильхама Алиева, не только породившим к нему любовь и признательность азербайджанского народа, но и поднявшим его на небывалую в истории морально-нравственную и идейно-политическую вершину. Что рельефно проявилось во время Отечественной войны, в ходе которой высокая степень сплочения азербайджанского народа вокруг своего Президента в эти драматические 44 дня и проведения военной операции 19-20 сентября 2023 года обеспечила полную и безоговорочную победу над оккупационными силами. И генерированный этой великой Победой новый поколенческой союз уверенно и непоколебимо вносит в общество новый дух победителя, создает благодатную почву для дальнейшего интенсивного всестороннего развития. Колониализм как проявление империализма Однако не все политические силы в мире адекватно восприняли процесс восстановления государственно-территориального комплекса Азербайджана путем проведения военных операций, а главное - резкое повышение его международного авторитета, образование поколенческого союза-победителей, обеспечивающего стабильность многоаспектного процветания республики.