Все пары 1/8 финала Евро-2024: Грузия против Испании, Турция против Австрии…

Отдел спорта

На чемпионате Европы по футболу в Германии по итогам группового этапа определились все пары 1/8 финала.

В итоге с 3-го места Нидерланды, Словакия, Грузия и Словения. А Венгрия и Хорватия оказались двумя командами с худшими показателями среди занявших 3-и места.

Таким образом, в 1/8 финала сыграют:

1. 29 июня. 20:00 (время бакинское). Швейцария – Италия

2. 29 июня. 23:00. Германия – Дания

3. 30 июня. 20:00. Англия – Словакия

4. 30 июня. 23:00. Испания – Грузия

5. 1 июля. 20:00. Франция – Бельгия

6. 1 июля. 23:00. Португалия – Словения

7. 2 июля. 20:00. Румыния – Нидерланды

8. 2 июля. 23:00. Австрия – Турция

В четвертьфинале сыграют:

победитель пары 4 – победитель пары 2

победитель пары 6 – победитель пары 5

победитель пары 7 – победитель пары 8

победитель пары 3 – победитель пары 1.