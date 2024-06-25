Все пары 1/8 финала Евро-2024: Грузия против Испании, Турция против Австрии…
На чемпионате Европы по футболу в Германии по итогам группового этапа определились все пары 1/8 финала.
В итоге с 3-го места Нидерланды, Словакия, Грузия и Словения. А Венгрия и Хорватия оказались двумя командами с худшими показателями среди занявших 3-и места.
Таким образом, в 1/8 финала сыграют:
1. 29 июня. 20:00 (время бакинское). Швейцария – Италия
2. 29 июня. 23:00. Германия – Дания
3. 30 июня. 20:00. Англия – Словакия
4. 30 июня. 23:00. Испания – Грузия
5. 1 июля. 20:00. Франция – Бельгия
6. 1 июля. 23:00. Португалия – Словения
7. 2 июля. 20:00. Румыния – Нидерланды
8. 2 июля. 23:00. Австрия – Турция
В четвертьфинале сыграют:
победитель пары 4 – победитель пары 2
победитель пары 6 – победитель пары 5
победитель пары 7 – победитель пары 8
победитель пары 3 – победитель пары 1.