Одним кандидатом в президенты Ирана стало меньше

Вице-президент Ирана Амир Хоссейн Газизаде Хашеми сообщил, что снял свою кандидатуру с президентских выборов. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в X.

«Чтобы сохранить единство сил революции и в ответ на просьбу Коалиционного совета сил исламской революции, а также некоторых улемов и сочувствующих, я отказался от продолжения пути и надеюсь, что три других моих брата воспользуются возможностью сплотиться и укрепить движение революции», - говорится в сообщении.

По словам Газизаде Хашеми, его долг сейчас заключается в «сохранении интересов страны».

Внеочередные президентские выборы в Иране назначены на 28 июня. Из 80 человек, подавших документы на участие в президентской гонке, Совет стражей конституции отобрал только шесть кандидатов, одним из которых и был вице-президент исламской республики Газизаде Хашеми.