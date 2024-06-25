Экс-президент приговорен к 45 годам тюрьмы

Как сообщает Reuters, 55-летний Эрнандес, вероятно, проведет за решеткой остаток своей жизни, если суд оставит приговор без изменений после ожидаемой подачи апелляции на решение американского суда.

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес приговорен в США к 45 годам тюрьмы за причастность к преступлениям в области наркотиков и торговли оружием.

Манхэттенский суд в марте признал Эрнандеса виновным в принятии взяток для сокрытия морских поставок кокаина в США, несмотря на его прежние обещания бороться с наркоторговлей. Прокуроры требовали пожизненного приговора, сторона защиты настаивала на 40 годах тюрьмы. Адвокаты сочли, что достаточно наказания в 40 лет. Это минимальное наказание по федеральному законодательству.

Окружной судья США Кевин Кастель заявил, что 45-летний приговор должен стать сигналом для хорошо образованных и, казалось бы, представительных обвиняемых, которые могут полагать, что они застрахованы от судебного преследования.

Эрнандес руководил Гондурасом - союзным для США государством Центральной Америки, с 2014 по 2022 год.