Таинственная смерть звезды «Друзей»: полиция готовит обвинения

Инсайдер уточнил, что окончательное решение о том, выдвигать обвинения или нет, примет прокуратура США. В пресс-службе прокуратуры от официальных комментариев отказались.

Полиция планирует предъявить «нескольким лицам» обвинения по делу о смерти американского актера Мэттью Перри. Об этом сообщает People со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Портал In Touch Weekly сообщает, что среди подозреваемых может оказаться бывшая жена актера Чарли Шина — американская актриса и агент по недвижимости Брук Мюллер. По словам людей, знающих ее, та познакомилась со звездой сериала «Друзья» в реабилитационном центре. «У них сложилась неожиданная дружба», — сказал источник.

46-летнюю женщину уже допросили «несколько раз», а в мае полицейские провели обыск в ее доме, в результате которого конфисковали у нее iPhone и ноутбук. Сама она «полностью сотрудничала» со следствием, но уже обратилась к адвокату.

О смерти Мэттью Перри стало известно в октябре 2023 года. Ему было 54 года. Тело актера обнаружили в гидромассажной ванне в его доме в Лос-Анджелесе. Следов насильственной смерти не было. По результатам вскрытия, которые попали в распоряжение People в декабре, был сделан вывод, что артист скончался от «острого воздействия» сильного обезболивающего препарата, вызывающего наркотическую зависимость, и сопутствующих факторов, включая утопление, ишемическую болезнь сердца и прием лекарства от психических расстройств. В том же месяце судмедэксперт округа Лос-Анджелес закрыл расследование смерти Перри. Однако в мае 2024 года стало известно, что после публикации отчета судмедэксперта полиция Лос-Анджелеса начала расследование обстоятельств смерти актера, отметив, что она могла произойти от передозировки. В частности, полиция пыталась выяснить происхождение препарата, следы которого нашли в крови Перри.