Литва запрещает поездки в Россию и Китай

Литва планирует запретить нерабочие поездки в Россию, Беларусь и Китай государственным служащим, которые имеют разрешение на работу с секретной информацией. Соответствующее предложение Министерства обороны одобрено на заседании правительства и передается на утверждение в литовский сейм (парламент), передают российские СМИ.

Военное ведомство заявило, что такие меры позволят защитить сотрудников государственных инстанций, имеющих право работы с секретными данными или право на ознакомление с ними, от направленных против них действий спецслужб недружественных стран.

Предлагается запретить чиновникам поездки не по работе в Россию, Беларусь и Китай. По предварительным данным, ограничения коснутся около 56 тысяч человек. Некоторое время назад такой запрет был введен для военнослужащих Литвы.