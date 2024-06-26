Четыре европейские страны просят Евросоюз защитить их Реакция НАТО; обновлено 13:58
НАТО не возражает против того, чтобы строительство укреплений на границе Польши и стран Прибалтики с Россией и Беларусью финансировал Евросоюз. Для альянса главное, чтобы это было сделано. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
"В НАТО страны альянса определяют, какие военные и инфраструктурные возможности они должны создать. Как их финансировать – это национальное решение. Если страны могут финансировать это самостоятельно, хорошо, если они смогут привлечь финансирование Евросоюза - это их дело, главное, чтобы это было сделано", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о письме государств Прибалтики и Польши в Еврокомиссию с призывом выделить из бюджета ЕС средства на строительство укреплений и военной инфраструктуры на границе с Россией и Беларусью, протяженность которой составляет порядка 700 км.
*** 10:39
Польша, Латвия, Литва и Эстония планируют возвести "линию обороны" на границе с Россией и Беларусью и просят Евросоюз выделить на это средства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное лидерами перечисленных стран Евросоюза председательствующей в Совете ЕС Бельгии.
В нем четыре страны призвали участников сообщества выделить средства для защиты от якобы имеющейся "военной угрозы и вредоносных действий" со стороны Москвы и Минска.
"Строительство системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью поможет в срочном порядке обезопасить Евросоюз от военных и гибридных угроз", - утверждается в письме.
В нем также отмечается, что масштабы и стоимость этих совместных действий требуют целенаправленных политических и финансовых усилий ЕС.
По мнению авторов письма, оборудование границы должно осуществляться в координации с НАТО и в соответствии с военными требованиями альянса.
Собеседники агентства из дипломатических кругов указали, что строительство оборонительной линии протяженностью 700 км потребует не менее €2,5 млрд. Возможность выделения этих средств и сам вопрос создания "линии обороны", передает Reuters, будут обсуждаться на саммите ЕС 27-28 июня.