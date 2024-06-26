13:58

НАТО не возражает против того, чтобы строительство укреплений на границе Польши и стран Прибалтики с Россией и Беларусью финансировал Евросоюз. Для альянса главное, чтобы это было сделано. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. "В НАТО страны альянса определяют, какие военные и инфраструктурные возможности они должны создать. Как их финансировать – это национальное решение. Если страны могут финансировать это самостоятельно, хорошо, если они смогут привлечь финансирование Евросоюза - это их дело, главное, чтобы это было сделано", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о письме государств Прибалтики и Польши в Еврокомиссию с призывом выделить из бюджета ЕС средства на строительство укреплений и военной инфраструктуры на границе с Россией и Беларусью, протяженность которой составляет порядка 700 км.

*** 10:39



Польша, Латвия, Литва и Эстония планируют возвести "линию обороны" на границе с Россией и Беларусью и просят Евросоюз выделить на это средства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное лидерами перечисленных стран Евросоюза председательствующей в Совете ЕС Бельгии.