Четыре европейские страны просят Евросоюз защитить их Реакция НАТО; обновлено 13:58

НАТО не возражает против того, чтобы строительство укреплений на границе Польши и стран Прибалтики с Россией и Беларусью финансировал Евросоюз. Для альянса главное, чтобы это было сделано. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"В НАТО страны альянса определяют, какие военные и инфраструктурные возможности они должны создать. Как их финансировать – это национальное решение. Если страны могут финансировать это самостоятельно, хорошо, если они смогут привлечь финансирование Евросоюза - это их дело, главное, чтобы это было сделано", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о письме государств Прибалтики и Польши в Еврокомиссию с призывом выделить из бюджета ЕС средства на строительство укреплений и военной инфраструктуры на границе с Россией и Беларусью, протяженность которой составляет порядка 700 км.

*** 10:39

Польша, Латвия, Литва и Эстония планируют возвести "линию обороны" на границе с Россией и Беларусью и просят Евросоюз выделить на это средства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное лидерами перечисленных стран Евросоюза председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

В нем четыре страны призвали участников сообщества выделить средства для защиты от якобы имеющейся "военной угрозы и вредоносных действий" со стороны Москвы и Минска. 

"Строительство системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью поможет в срочном порядке обезопасить Евросоюз от военных и гибридных угроз", - утверждается в письме.

В нем также отмечается, что масштабы и стоимость этих совместных действий требуют целенаправленных политических и финансовых усилий ЕС.

По мнению авторов письма, оборудование границы должно осуществляться в координации с НАТО и в соответствии с военными требованиями альянса. 

Собеседники агентства из дипломатических кругов указали, что строительство оборонительной линии протяженностью 700 км потребует не менее €2,5 млрд. Возможность выделения этих средств и сам вопрос создания "линии обороны", передает Reuters, будут обсуждаться на саммите ЕС 27-28 июня.