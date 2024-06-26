В Северной Корее похвалились успешным запуском ракеты

«Главное управление ракетостроения КНДР успешно провело испытание по отделению отдельных маневрирующих боевых частей и управлению их наведением. Это имеет большое значение в повышении технологии ракетостроения», - говорится в сообщении.

В среду рано утром южнокорейские и японские СМИ сообщали о пуске Пхеньяном ракеты в сторону Японского моря, однако «испытание, как полагают, окончилось неудачей, когда ракета пролетела всего 250 км».

США осудили пуск северокорейской баллистической ракеты, отметив, что это является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.