После выступлений участников члены Пленума удалились на совещание, по окончании которого было принято решение о конституционности роспуска Милли Меджлиса и назначения внеочередных выборов.

На заседании Пленума Конституционного суда был рассмотрен запрос президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса и назначения внеочередных выборов Конституции Азербайджанской Республики.

Сегодня стартовало заседание Пленума Конституционного суда, на котором рассматривается запрос президента о соответствии Конституции роспуска Милли Меджлиса и назначения внеочередных выборов на основании решения парламента «Об обращении к президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис» от 21 июня 2024 года.

В заседании принимают участие уполномоченные стороны.

На заседании правления партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) 20 июня принято единогласное решение рекомендовать депутатам, представляющим ПЕА в Милли Меджлисе, инициировать обращение к президенту Азербайджана о роспуске Милли Меджлиса 6-го созыва и назначении досрочных выборов. А на пленарном заседании парламента 21 июня Милли Меджлис направил обращение президенту о назначении внеочередных парламентских выборов. За обращение проголосовали 105 депутатов, против - 1.

28 июня состоится последнее пленарное заседание внеочередной сессии парламента. На этом шестой созыв Милли Меджлиса завершит свою работу.