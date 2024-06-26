Президент Боливии обратился к народу

Боливия сохранит демократию, которую завоевал народ, заявил президент Боливии Луис Арсе, обращаясь к народу после неудачной попытки государственного переворота в стране.

«Никто не может отнять демократию, которую мы завоевали. Боливийский народ не оставил наш призыв к демократии без ответа и вместе выступил против него. Мы не можем допустить повторения подобных попыток государственного переворота. Да здравствует демократия, долой перевороты», - подчеркнул глава боливийского государства, выступая с балкона правительственного дворца в административной столице Ла-Пасе.