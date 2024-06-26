«Спортивный посол» Минспорта провел мастер-класс в Сабирабаде ФОТО
«Спортивные послы» Азербайджана, избранные на 2024-й год Министерством молодежи и спорта, регулярно посещают регионы страны и участвуют в различных мероприятиях с целью развития массовости и популяризации спорта.
На этот раз дзюдоист Орхан Сафаров, призер чемпионатов мира и Европы, являющийся «Спортивным послом», провел мастер-класс в Сабирабаде.
Сафаров показал юным дзюдоистам различные приемы и поделился своим опытом.
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