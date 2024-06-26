Папа Римский встретился с родственниками осужденных в России «азовцев»

Накануне Папа Римский Франциск встретился с родственниками украинских защитников из бригады «Азов», арестованных и отбывающих срок в России, передают украинские СМИ.

Женщины рассказали Папе, что Россия «незаконно осудила более 100 бойцов «Азова», приговорив их к срокам от 10 лет к пожизненному заключению.

Они также подчеркнули, что россияне до сих пор не вернули тела погибших защитников Мариуполя и «Азовстали».

Женщины обратили внимание Папы на последние обмены пленными, отметив, что среди вернувшихся из российского плена нет ни одного бойца бригады «Азов», поскольку российская сторона отказывается их обменивать.