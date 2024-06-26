Руслан Баширли, спецкор, Анкара 11:33

Как известно, 10 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в совещании руководителей МИД стран БРИКС, проходившем в Москве, – факт, вызвавший оживленную дискуссию у политических наблюдателей, которые пытались понять, намерена ли Турция присоединиться к союзу, возглавляемому Россией и Китаем.

Перед визитом в Москву Фидан провел официальные встречи в Китае, где положительно отозвался об организации БРИКС и даже сказал, что Турция рассматривает ее в качестве альтернативы G-20 или Европейскому союзу. Однако всего неделю спустя министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек, посетивший накануне Москву и встретившийся с президентом Путиным, заявил на собрании аналитического центра Chatham House в Лондоне, что Турция не стремится к членству в БРИКС, поскольку ее главным партнером является Европейский союз. Напомним, что БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем с целью укрепления сотрудничества между развивающимися странами и повышения их влияния на мировую экономику. Основные задачи этой группы государств — экономическое развитие, политическое сотрудничество и защита на международной арене общих интересов.

В 2010 году к БРИКС присоединилась Южно-Африканская Республика, а на саммите БРИКС в 2023 году, который проходил в Южной Африке, было принято решение расширить организацию и включить в нее Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Следует отметить, что на данный момент на страны БРИКС приходится примерно 45 процентов населения земного шара, 45 процентов мировой добычи сырой нефти и значительная часть глобального ВВП. Совокупный объем экономик стран, входящих в БРИКС, составляет 28,5 триллиона долларов, что эквивалентно 28 процентам всей мировой экономики. В 2014 году страны БРИКС создали Новый банк развития (NDB). Структуры, ориентированные на экономику, такие как БРИКС и G20, довольно часто сравнивают. Принято считать, что два эти союза конкурируют друг с другом.

G20, в который входит и Турция, был создан в 1999 году для содействия экономическому сотрудничеству и международной финансовой стабильности. При этом важно учитывать, что страны-учредители БРИКС являются также членами G20. По мнению экспертов, интерес Турции к БРИКС связан с тем, что, в отличие от западных организаций, эта структура не навязывает решения. Многие западные эксперты, утверждающие, что Россия и Китай используют БРИКС в политических целях, считают, что возможное участие в ней Турции, являющейся членом НАТО, может обернуться для Анкары серьезными проблемами с Западом. 25 июня в прямом эфире телеканала Habertürk министр иностранных дел Хакан Фидан ответил на вопросы местных журналистов, в том числе и по поводу БРИКС. Глава МИД отметил, что Турция давно исключила из своей повестки вопрос смены внешнеполитического курса.

«Мы ищем свои интересы, принципы и позиции, - подчеркнул Фидан. - Важно, чтобы наши собеседники были верны альянсам, в которых мы состоим. Мы внимательно следим за альтернативными экономическими платформами. Особенность БРИКС в том, что в него входят Россия и Китай. G-7 — это место, где собираются страны, которые считают себя представителями одной цивилизации, и обсуждают, в основном, политические вопросы. БРИКС же является платформой для экономических целей, у нее нет особых правил и структуры. Наши отношения и диалоги здесь абсолютно нормальны. Мы стремимся поддерживать хорошие отношения со странами-членами БРИКС. Напомню, что Китай и Россия, которые являются членами БРИКС, имеют с Турцией наибольший объем внешней торговли». Фидан также отметил, что Турция остается приверженной идее членства в Европейском союзе, сотрудничество в котором основано на значительно большем количестве правил, нежели в других международных союзах.