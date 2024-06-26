Турция сворачивает: курс на Запад! наша корреспонденция
Как известно, 10 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в совещании руководителей МИД стран БРИКС, проходившем в Москве, – факт, вызвавший оживленную дискуссию у политических наблюдателей, которые пытались понять, намерена ли Турция присоединиться к союзу, возглавляемому Россией и Китаем.
Перед визитом в Москву Фидан провел официальные встречи в Китае, где положительно отозвался об организации БРИКС и даже сказал, что Турция рассматривает ее в качестве альтернативы G-20 или Европейскому союзу.
Однако всего неделю спустя министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек, посетивший накануне Москву и встретившийся с президентом Путиным, заявил на собрании аналитического центра Chatham House в Лондоне, что Турция не стремится к членству в БРИКС, поскольку ее главным партнером является Европейский союз.
Напомним, что БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем с целью укрепления сотрудничества между развивающимися странами и повышения их влияния на мировую экономику. Основные задачи этой группы государств — экономическое развитие, политическое сотрудничество и защита на международной арене общих интересов.
В 2010 году к БРИКС присоединилась Южно-Африканская Республика, а на саммите БРИКС в 2023 году, который проходил в Южной Африке, было принято решение расширить организацию и включить в нее Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Следует отметить, что на данный момент на страны БРИКС приходится примерно 45 процентов населения земного шара, 45 процентов мировой добычи сырой нефти и значительная часть глобального ВВП.
Совокупный объем экономик стран, входящих в БРИКС, составляет 28,5 триллиона долларов, что эквивалентно 28 процентам всей мировой экономики.
В 2014 году страны БРИКС создали Новый банк развития (NDB).
Структуры, ориентированные на экономику, такие как БРИКС и G20, довольно часто сравнивают. Принято считать, что два эти союза конкурируют друг с другом.
G20, в который входит и Турция, был создан в 1999 году для содействия экономическому сотрудничеству и международной финансовой стабильности. При этом важно учитывать, что страны-учредители БРИКС являются также членами G20.
По мнению экспертов, интерес Турции к БРИКС связан с тем, что, в отличие от западных организаций, эта структура не навязывает решения.
Многие западные эксперты, утверждающие, что Россия и Китай используют БРИКС в политических целях, считают, что возможное участие в ней Турции, являющейся членом НАТО, может обернуться для Анкары серьезными проблемами с Западом.
25 июня в прямом эфире телеканала Habertürk министр иностранных дел Хакан Фидан ответил на вопросы местных журналистов, в том числе и по поводу БРИКС. Глава МИД отметил, что Турция давно исключила из своей повестки вопрос смены внешнеполитического курса.
«Мы ищем свои интересы, принципы и позиции, - подчеркнул Фидан. - Важно, чтобы наши собеседники были верны альянсам, в которых мы состоим. Мы внимательно следим за альтернативными экономическими платформами. Особенность БРИКС в том, что в него входят Россия и Китай. G-7 — это место, где собираются страны, которые считают себя представителями одной цивилизации, и обсуждают, в основном, политические вопросы.
БРИКС же является платформой для экономических целей, у нее нет особых правил и структуры. Наши отношения и диалоги здесь абсолютно нормальны. Мы стремимся поддерживать хорошие отношения со странами-членами БРИКС. Напомню, что Китай и Россия, которые являются членами БРИКС, имеют с Турцией наибольший объем внешней торговли».
Фидан также отметил, что Турция остается приверженной идее членства в Европейском союзе, сотрудничество в котором основано на значительно большем количестве правил, нежели в других международных союзах.
По мнению политических наблюдателей, наряду с членством в Европейском союзе, Турция стремится к сотрудничеству с крупными экономическими платформами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Но на эти платформы следует смотреть не как на альтернативные, а как на взаимодополняющие», - уточнил Хакан Фидан.
В то же время, по мнению некоторых наблюдателей, если бы ЕС предпринял в отношении Турции конструктивные шаги, то взгляды Анкары на вопросы сотрудничества могли бы измениться.
В настоящее время единственным важным вопросом для Турции является военный альянс в рамках НАТО. В остальном же, даже несмотря на глубокие экономические связи со странами Запада, ни в одном международном союзе официальная Анкара не состоит.