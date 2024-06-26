Армения стремится в Евросоюз

Глава Национального собрания Армении Ален Симонян, находящийся в Латвии с официальным визитом, заявил, что у Армении есть желание стать частью Евросоюза. Об этом сообщило латвийское издание Rus.LSM.

«Нам нужна поддержка для установления долгосрочного мира. У нас нет никаких территориальных претензий к нашим соседям… Мы разделяем ценности Латвии и членов ЕС, поэтому нам нужна поддержка, чтобы стать полноценным членом семьи ЕС», - сказал Симонян.