В Турции предложили лишать гражданства этнических евреев

Турецкая партия Хюда-Пар (Hüda Par) выступила с инициативой о лишении местного гражданства жителей республики еврейской национальности, которые отправляются в Израиль для участия в военных действиях на его стороне. Соответствующий законопроект направлен в парламент Турции, сообщает газета Türkiye.

По данным партии, с октября 2023 года из Турции в Израиль для участия в военных операциях в секторе Газа отправились порядка 4 тыс. граждан еврейской национальности, 65 из них были убиты. "Все эти лица выезжали в Израиль не из Турции, а через третьи страны под другими именами", - приводит издание выдержку из обращения партии в парламент. Небольшая курдская происламская партия H da Par представлена в 660-местном турецком меджлисе четырьмя депутатами.

Всего в Турции, как отмечается, проживает порядка 20 тыс. евреев с двойным гражданством.