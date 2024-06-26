В Стамбуле задержали иностранцев-«игиловцев»

Полиция Стамбула задержала 10 иностранцев по подозрению в участии в деятельности террористической организации ИГИЛ, в том числе в зонах конфликтов.

Операция была проведена в четверг утром по 17 адресам в семи муниципалитетах Стамбула.

"В местах задержаний иностранцев изъято множество цифровых материалов, свидетельствующих об их связях с ИГИЛ. Подозреваемые доставлены в Управление безопасности Стамбула для допросов и следственных действий", - отмечается в сообщении.

Турецкие спецслужбы регулярно проводят операции против ИГИЛ. За год в Турции, по данным МВД, задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с террористической организацией.