Экс-президенты Ирана призывают голосовать за Пезешкиана

Бывший президент Ирана Хасан Роухани призвал проголосовать за кандидата-реформатора Масуда Пезешкиана, который, по мнению экс-главы исламской республики, примирит Иран с Западом.

«Я прошу тех, кто хочет установить конструктивные отношения с остальным миром и желает умеренности, проголосовать за доктора Пезешкиана. Этот кандидат в случае избрания хочет возобновить ядерное соглашение, заключенное в 2015 году с США и европейскими странами», - заявил Роухани, добавив, что Пезешкиан способен добиться снятия санкций с Ирана.

К заявлению Роухани присоединился еще один бывший президент - Мохаммад Хатами, который ранее заявлял о своей поддержке Пезешкиана.