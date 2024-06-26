Поляков готовят к войне с Россией

Вооруженные силы Польши запустили программу «Каникулы с армией», чтобы подготовить гражданское население к возможному военному конфликту с Россией, пишет Associated Press.

По данным агентства, основная цель программы — найти пополнение для польской армии, которая на данный момент насчитывает около 198 тыс. военнослужащих.

«Каникулы» проводятся летом в 70 местах по всей Польше, в том числе рядом с границей России и Беларуси. Записаться для участия в программе могут люди с 18 до 35 лет. Обучение длится 28 дней без увольнительных и оплачивается в размере 6 тыс. злотых ($1,5 тыс.). После такого курса рекрут может уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.

Ранее Financial Times сообщала о дефиците военных в европейских странах НАТО. По словам военных аналитиков, в случае войны с Россией они смогут отправить на фронт не более 300 тыс. человек, хотя «на бумаге» обладают в общей сложности 1,9 млн военнослужащих.