Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 12:40

Открытие консульства Российской Федерации в армянском городе Гафане на границе с Азербайджаном в Зангезуре задерживается. Судя по поступающей информации, власти Армении, изначально давшие согласие на открытие в данном регионе российского дипломатического представительства, в настоящее время пытаются этому воспрепятствовать.

Напомним, что после завершения 44-дневной Карабахской войны Иран, Россия и Франция выразили интерес к открытию своих консульств в Гафане. Интерес этот возник на фоне напряженности вокруг «Зангезурского коридора», а также неоднократных предупреждений о возможном начале новой региональной войны из-за его открытия. Соглашения с правительством Армении об открытии своего консульства в Гафане первым достиг Иран - диппредставительство ИРИ в этом городе начало работать в октябре 2022 года. В ноябре 2022 года правительство Армении утвердило соответствующее соглашение об открытии в Гафане и генконсульства России. Которое до сих пор так и не состоялось. А в июле 2023 года группа депутатов парламента Франции обратилась к Катрин Колонна, занимавшей тогда пост министра иностранных дел, с призывом открыть в Гафане консульство.

«Открыв консульства в столице Сюника, Гафане или в городе Горис, Франция сделает важный шаг в направлении сохранения территориальной целостности Армении, - заявили тогда французские депутаты. Консульство поспособствует стабильности в регионе и станет ценным форпостом в плоскости развития сотрудничества между Парижем и Ереваном». Впрочем, дальше обращения парламентариев намерения Франции не продвинулись. По крайней мере на данный момент нет никакой информации о проведении дипломатических переговоров по этому вопросу. Безусловно, желание Ирана и России, а также инициатива французских политиков открыть свои консульства в Гафане связано, прежде всего, с геополитическими факторами. Хотя миссия консульств, в первую очередь, заключается в предоставлении различных документов и услуг гражданам своей страны, в данном случае и Иран, и Россия, и Франция стремятся посредством дипломатических представительств обозначить свое присутствие в Зангезуре. Паруйр Ованнисян, заместитель министра иностранных дел Армении, заявил в прошлом году, что открытие российского консульства в Гафане свидетельствует о высоком интересе к региону.

«Безусловно, открытие генконсульства имеет также политический компонент и означает, что есть интерес к региону со всеми вытекающими отсюда последствиями, - отметил тогда Ованнисян. - В Капане есть консульство Ирана, Франция также выразила желание открыть… Однако речь больше идет о торгово-экономических отношениях, децентрализованном сотрудничестве, транспортно-энергетическом взаимодействии». Когда же журналисты спросили Ованнисяна, не мешает ли этом процессу недовольство России тем, что открытие ее консульства в Гафане постоянно откладывается, он ответил, что «разногласия есть со всеми партнерами». Несколько дней назад заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов сообщил в интервью ТАСС, что Москва рассчитывает на скорое открытие консульства в городе Гафане. «Мы ожидаем, что это произойдет еще до конца года», — заявил дипломат. Однако ереванская газета «Грапарак» написала, что в последние месяцы члены правящей партии «Гражданский договор» по поручению властей пытаются воспрепятствовать этому.

Как утверждает «Грапарак», одной из активных сторонниц отказа является депутат Марина Казарян, инициировавшая сбор подписей, чтобы представить их Министерству иностранных дел Армении от имени жителей Гафана, выступающих против открытия консульства. При этом газета отмечает, что Геворг Парсян, мэр Гафана, уже выделил помещение для российского диппредставительства. Сам Парсян имеет тесные связи с послом России в Армении и прилагает активные усилия для открытия консульства к концу года. «Грапарак» напоминает в этой связи, что на прошлой неделе Парсян не встретил приехавшего в Сюник премьер-министра Пашиняна, а кроме того, мэр Гафана уже долгое время не участвует в заседаниях областного совета, присылая вместо себя заместителя. Напомним, что Россия хочет открыть свое консульство не только в Зангезуре, но и Карабахе. Как известно, в прошлом месяце Григорий Карасин, председатель Комитета по международным отношениям Совета Федерации, заявил на встрече в Москве с депутатом Милли Меджлиса Азербайджана, председателем Комиссии по внешним связям Самедом Сеидовым, что к осени этого года Россия готовится открыть консульство в Ханкенди и выразил надежду, что «его азербайджанские коллеги поддержат данный процесс».

В открытой части встречи отношение Сеидова к этому вопросу раскрыто не было. Не комментировали его и в МИД Азербайджана. Карасин обосновал планы открытия консульства в Ханкенди намерением «создать паритет с Азербайджаном». Как известно, азербайджанские консульства действуют в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, тогда как у России в Азербайджане консульств нет. В этой связи важно уточнить, что консульства той или иной страны, как правило, открываются в регионах, где живут и работают ее граждане. Как мы знаем, в Ханкенди нет российских граждан, а потому желание России открыть диппредставительство именно в этом городе Карабаха вызывает у азербайджанской общественности естественные вопросы. Тем временем процесс, судя по всему, продолжается, и стороны проводят дипломатические переговоры. 25 июня в Баку прошли 11-е консульские консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджана и России.