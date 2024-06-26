США недовольны: Китай встал на сторону России

Посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс заявил, что Китай не является нейтральным в войне России против Украины . Об этом сообщает Sky News.

Выступая в Китайском финансовом хабе в Шанхае, Бернс указал, что, несмотря на свои заявления о нейтралитете, Пекин предоставляет Москве ряд технологий, поддерживая прочные торговые связи с РФ на протяжении всей войны в Украине.

По его словам, Китай «является не нейтральным, а фактически встал на сторону России в этой войне».

«Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять столько компонентов, технологических составляющих, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в РФ для усиления и укрепления ее оборонной отрасли в этой жестокой войне», – сказал Бернс.