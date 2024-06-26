Мэр Тегерана призывает «не допустить образования третьего правительства Роухани»

Мэр Тегерана Алиреза Закани снял свою кандидатуру с выборов президента Ирана в пользу двух других кандидатов от крыла консерваторов - спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя духовного лидера в Совбезе республики Саида Джалили.

«Я дошел до самого конца [определенного] законом срока предвыборной гонки, но продолжение курса погибшего [президента Ибрагима] Раиси важнее. Прошу Джалили и Галибафа объединиться, не оставлять без ответа законные требования сил революции и не допустить образования третьего правительства Роухани», - написал Закани в X (ранее Twitter).